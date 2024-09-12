TRANSFER HABERLERİ | Gökhan Akkan Bodrum FK'da!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen kaleci Gökhan Akkan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen 29 yaşındaki file bekçisi Gökhan Akkan ile anlaştı. Muğla temsilcisi, başarılı eldiven Akkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Gökhan Akkan, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması ile 31 maçta forma giydi.