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Antalya Bisiklet Turu deprem nedeniyle iptal edildi!

Antalya'da 9-12 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan Antalya Bisiklet Turu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iptal edildi. İşte detaylar...

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 17:45
Antalya Bisiklet Turu deprem nedeniyle iptal edildi!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler spor camiasını da etkiledi. Son olarak Antalya'da 9-12 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan Antalya Bisiklet Turu (Tour Of Antalya powered by AKRA), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iptal edildi.

Antalya Bisiklet Turu'nun sosyal medya hesabından "çok üzgünüz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Ülkemizde 6 Şubat saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Pek çok kentte hissedilen depremin artçı sarsıntıları maalesef devam etmektedir. Depremden sonra ülkede acil durum ilan edilmiş olup, 4. seviye olarak belirlenmiştir. 9-12 Şubat tarihlerinde düzenlenmesi planlanmış olan uluslararası bisiklet yarışı Tour Of Antalya powered by AKRA organizasyonu iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifa diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." görüşlerine yer verildi.


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