Seyit İçgül: İstikrarlı olmalıyız

Kayserispor Sportif Direktörü Seyit İçgül, Süper Lig yolunda istikrarın önemine vurgu yaptı. Trendyol 1. Lig'de lider oldukları için her takımın kendilerine karşı özel olarak motive olduğunu belirten İçgül, "Biz de iyi konsantre olmak zorundayız. Şu ana kadar olduğumuzu da düşünüyoruz ama bundan sonrada en önemli şey bu istikrarı devam ettirebilmek" şeklinde konuştu.