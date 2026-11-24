UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı RAMS Park'ta 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Deniz Gül'ün sağlık durumu gündeme geldi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü kaydeden milli futbolcu, pozisyon sırasında yüzüne aldığı darbeye rağmen mücadeleye devam etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk, genç golcünün burnunda kırık olabileceğini belirtti. Peki, Deniz Gül sakatlandı mı, burnu kırıldı mı? Beşiktaş derbisinde oynayacak mı, kaç maç kaçıracak? İşte ayrıntılar...

DENİZ GÜL SAKATLANDI MI?

Galatasaray'ın Aston Villa ile oynadığı karşılaşmanın 77. dakikasında sahneye çıkan Deniz Gül, kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Milli futbolcu, gol pozisyonu sırasında Nicolas Jackson'ın ayağının yüzüne isabet etmesi sonucu yerde kaldı.

Burnunda kanama meydana gelen genç santrfor, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından karşılaşmaya devam etti.

DENİZ GÜL'ÜN BURNU KIRILDI MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Deniz Gül'ün burnunda kırık olabileceğini ifade etti. Milli futbolcunun yüzünde yarık bulunduğunu da belirten deneyimli teknik adam, oyuncunun sağlık durumunun kontrol edileceğini söyledi.

OKAN BURUK'UN DENİZ GÜL AÇIKLAMASI

"Deniz Gül'ü gördük... Kafasına, burnuna gelen darbe sonrası devam etti ve %100'ünü verdi. Durumuna bakacağız, belki kırık var. Yarık var... Ona rağmen inanılmaz devam etti."

DENİZ GÜL BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Trendyol Süper Lig'de 30 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da gözler Deniz Gül'ün sağlık durumuna çevrildi.

Milli futbolcunun derbide forma giyip giyemeyeceği, yapılacak kontroller ve sağlık heyetinin değerlendirmesinin ardından belli olacak.

DENİZ GÜL MASKEYLE OYNAYABİLİR Mİ?

Futbolcularda burun kırığı gibi yüz bölgesindeki bazı yaralanmaların ardından koruyucu maske kullanılabiliyor. Ancak Deniz Gül'ün maske kullanıp kullanmayacağına ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu konuda sağlık heyetinin değerlendirmesi belirleyici olacak.

GALATASARAY'A 3 PUANI GETİRDİ

Aston Villa karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Deniz Gül, sonradan dahil olduğu mücadelede attığı golle Galatasaray'a galibiyeti getirdi. Sarı-kırmızılılar, milli golcünün kaydettiği gol sayesinde Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti.