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Muğlaspor hazır

Ligin iddialı takımlarıyla zorlu maçlar yapacaklarını söyleyen Yalçın Koşukavak, “İyi skorlar alıp bu zor periyodu geçmek istiyoruz” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Muğlaspor hazır
Muğlaspor, 11-24 Ekim arasında dört karşılaşmaya çıkacak. Yeşil-beyazlı ekip; Fatih Karagümrük, Bursaspor, Manisa FK ve İstanbulspor ile oynayacağı maçlardan iyi sonuçlar alarak yoğun fikstürü geride bırakmayı hedefliyor. Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Milli arada hazır olmayan, fiziksel hazırlığı olmayan oyuncularımız vardı. Onlar açısından iyi oldu. Sıkışık bir periyot ve zorlu rakiplerle karşılaşacağız. Umut ettiğimiz gibi iyi şekilde hazırlanıyoruz. İyi skorlar alıp bu periyodu geçmek istiyoruz" dedi.
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