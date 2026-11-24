UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması heyecanı, 5 haftasında Real Madrid-PSV mücadelesiyle sürdü. Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid, sahasında Hollanda temsilcisi ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar, devre arasına 1-0 geride girerken ikinci yarıda Arda'nın akıl dolu asistleriyle birlikte öne geçti.

Dakikalar 50'yi gösterirken Valverde'ye gol pası veren Arda, geri dönüşün ateşini yakan isim oldu. Dakika 60'ta Jude Bellingham ile 2-1 öne geçen La Liga devi, dakika 64'te yine Arda'nın sahneye çıkmasıyla birlikte PSV'nin fişini çekti. Bu kez Kylian Mbappe'ye şık bir servis yapan yıldız orta saha, Bernabeu'da geri dönüşün mimarı oldu.

21 yaşındaki yetenekli futbolcu, dakika 70'te yerini Eduardo Camavinga'ya bırakırken taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

Arda Güler'in ardından Kylian Mbappe ve Vinicius Junior'ın golleriyle farkı 4'e çıkaran İspanyol devi, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı. Real Madrid, bu sonuçla birlikte Devler Ligi'nde yoluna 5'te 5 yaparak devam etti.

İŞTE ARDA'NIN KAYDETTİĞİ O ASİSTLER

⚽ Arda Güler yine yaptı yapacağını! Harika bir dokunuş, Valverde'den gol! Real Madrid beraberliği yakaladı. https://t.co/Ltqb39Ycn8 — TRT Spor (@trtspor) November 24, 2026

⚽ Arda Güler'den bir servis de Mbappe'ye! Real Madrid bir açıldı pir açıldı. https://t.co/tzVcATSClu — TRT Spor (@trtspor) November 24, 2026

İŞTE ARDA'NIN ALKIŞ TOPLAYAN MAÇ İSTATİSTİKLERİ:

- 74 topla buluşma

- 46/51 isabetli pas

- 6 rakip ceza sahasında topla buluşma

- 5 pozisyon yaratma (en fazla)

- 3 ikili mücadele kazanma

- 2 asist