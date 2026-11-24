Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. İşte mücadeleden tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Rams Park'ta 20.45'te başlayan mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetti. Siebert'in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlendi.

Galatasaray, "Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz" ilk 11'iyle maça çıktı. Aston Villa ise mücadeleye; Suzuki, Harwood-Bellis, Lindelöf, Mings, Maatsen, Kamara, Gomes, Alysson, Manzambi, McGinn ve Nicolas Jackson" ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Dengeli başlayan mücadelenin ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken, devreye 0-0'lık eşitlikle gidildi. 61'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda top üstten auta çıktı. 77'nci dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan kazanılan kornerde Sara ortasını yaptı.

Ön direkte Singo'nun kafa vuruşunda top Aston Villa savunmasından sekti. Oluşan karambolde Deniz Gül'ün kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydeden Deniz Gül, golün ardından yüzünde meydana gelen kanama nedeniyle bir süre oyuna devam edemedi.

90+4'üncü dakikada Ugochukwu'nun sağ kanattan verdiği pasla topla buluşan Gabriel Sara, ceza sahasında son çizgiye kadar ilerledi. Dar açıdan kaleyi deneyen Sara'nın vuruşunda top yandan auta gitti.

Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

4. dakikada Manzambi pasını ceza yayının sağındaki Jackson'a aktardı. Jackson'un bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.

20. dakikada Lemina ara pasında soldan ceza sahasına hareketlenen Jakobs'u topla buluşturmak istedi. Kaleci Suzuki kalesinden çıkarak topu kontrol etti.

İkinci yarıda İkinci yarıda Cimbom'da Eren Elmalı 62. dakikada yerini Deniz Gül'e bıraktı.

Karşılaşmada dakikalar 74'ü gösterirken sarı-kırmızılılarda Mario Lemina sakatlık geçirdi. Futbolcu sakatlığının ardından yerini Ugochukwu'ya bıraktı.

Maçta ayrıca 90+2. dakikada bu sefer Lucas Torreira sakatlandı. Futbolcu yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.

Mücadelede 77. dakikada sonradan oyuna giren Deniz Gül ağları sarstı. Bu golle Cimbom sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

MAÇIN TEK GOLÜ DENİZ GÜL'DEN GELDİ!