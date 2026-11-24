Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta mücadelesinde sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Cimbom bu kritik maçtan 1-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN O SÖZLERİ:

"Maç için mutluyuz ama şehitlerimiz var... Bu haberler bizi üzüyor, başsağlığı dileyerek başlayacağım. Taktiksel ve fiziksel olarak en iyi maçımız bu sezon diyebilirim. Çok pozisyon üretmedik ama ikinci yarı rakibi kalemize hiç getirmedik. Fiziksel olarak Premier Lig takımını sahada zorlamak, onlardan üstün olmak en önemli şeylerden biriydi. Muhteşem bir seyirci vardı. Oyuncularımın alınlarından öpmek gerekiyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum.

Deniz Gül'ü gördük... Kafasına, burnuna gelen darbe sonrası devam etti ve %100'ünü verdi. Durumuna bakacağız, belki kırık var. Yarık var... Ona rağmen inanılmaz devam etti.

Ülke puanı, her şey çok değerli... Bu galibiyeti herkese armağan etmek istiyorum. Türk takımlarının neler yapabildiğini, bu sene Avrupa'da oynayan bütün takımlarımız gösteriyor. Fenerbahçe de oynayacak, Arda Hoca da var orada... Gönlümüz nereye gidecek... Türk takımlarının başarısı çok önemli. Beşiktaş, Trabzonspor da var. Biz de bir üst turu hedefliyoruz."