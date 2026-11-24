UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Deniz Gül'ün golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, karşılaşmanın hakemi Daniel Siebert'in adil olmadığı yönündeki ifadeleriyle dikkat çekti. İşte o açıklamalar...

"ADİL DAVRANDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

"İlk yarıda fantastik bir iş çıkardık. Galatasaray'ı durdurduk. Oyun bizdeydi. Kontralarını engelleyebildik ama bunlar yeterli olmadı. Bizde eksik olan bir şey vardı o da hücum oyunu... Galatasaray gibi bir takıma karşı oynamanın zor olacağını biliyorduk. Yoğun bir pres yaptılar. İkinci yarı onları durduramadık. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Galatasaray gol attıktan sonra futbol oynamak imkansız hale geldi. Sürekli zaman geçirdiler. Hakem sadece 5 dakika uzatma verdi. Tamam, maçı bitirin. Biz de daha fazla oynamak istemiyoruz. Hakemin bu konuda adil davrandığını düşünmüyorum."