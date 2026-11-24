UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı Deniz Gül'ün attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü kaydeden Deniz Gül, gol pozisyonunda burnuna aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşadı. Burnunda kanama meydana gelen genç futbolcu, sağlık ekiplerinin saha içindeki müdahalesinin ardından oyuna devam etti.

Galatasaray A Takım Doktoru Yener İnce de maçın ardından Deniz Gül'ün sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Futbolcuya ilk müdahalenin saha içinde gerçekleştirildiğini belirten İnce, Deniz'in burnunda kırık şüphesi bulunduğunu ve operasyon geçireceğini ifade etti.

Yener İnce, karşılaşmada sakatlık yaşayan Mario Lemina ve Lucas Torreira'nın ise durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.