CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor’da yaprak dökümü

Sakaryaspor’da yaprak dökümü

Mali darboğazdan çıkamayan Sakaryaspor'da alacaklarını tahsil edemeyen üç futbolcu daha yeşil-siyahlı kulüple yollarını ayırdı. Kısa süre önce yabancı oyuncu Benyeder ile yolların ayrılmasının ardından, Burak Altıparmak, Burak Çoban ve Sadık Çiftpınar, kulüp yetkilileriyle vedalaşarak Sakaryaspor'daki kariyerlerini noktaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sakaryaspor’da yaprak dökümü
Mali darboğazdan çıkamayan Sakaryaspor'da alacaklarını tahsil edemeyen üç futbolcu daha yeşil-siyahlı kulüple yollarını ayırdı. Kısa süre önce yabancı oyuncu Benyeder ile yolların ayrılmasının ardından, Burak Altıparmak, Burak Çoban ve Sadık Çiftpınar, kulüp yetkilileriyle vedalaşarak Sakaryaspor'daki kariyerlerini noktaladı.
REKLAM-IDEFIX
F.Bahçe'den bir bomba daha! Lookman...
DİĞER
Beşiktalı Vaclav Cerny'den SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Süper Lig beni fazlasıyla şaşırttı"
Pandemide bile uyuşturucu partilerinden vazgeçmediler! Bebek Otel'den lüks villalara
G.Saray'da gündem Rüdiger!
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:38
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:37
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:19
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! 01:19
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:18
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! 01:12
Daha Eski
G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam 00:58
Guendouzi İstanbul'a geliyor! Guendouzi İstanbul'a geliyor! 00:58
G.Saray'da Sarr listede! G.Saray'da Sarr listede! 00:58
Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda 00:58
Nwaiwu Trabzon’a geldi! Nwaiwu Trabzon’a geldi! 00:58
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 00:58