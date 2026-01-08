Sakaryaspor’da yaprak dökümü

Mali darboğazdan çıkamayan Sakaryaspor'da alacaklarını tahsil edemeyen üç futbolcu daha yeşil-siyahlı kulüple yollarını ayırdı. Kısa süre önce yabancı oyuncu Benyeder ile yolların ayrılmasının ardından, Burak Altıparmak, Burak Çoban ve Sadık Çiftpınar, kulüp yetkilileriyle vedalaşarak Sakaryaspor'daki kariyerlerini noktaladı.
