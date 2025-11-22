Devlerle yarışıyor

Trendyol 1. Lig'de ilk 13 haftayı namağlup geçen Erzurumspor FK, şu anda Avrupa'da yenilmezlik serisini sürdüren yalnızca üç kulüp arasında yer alıyor. Mavi-beyazlı ekip, bu unvanı Türkiye'de Süper Lig'den Fenerbahçe, 3. Lig'den Karşıyaka ve Sebat Gençlikspor ile paylaşırken; Avrupa'nın önde gelen liglerinde ise Almanya Bundesliga'dan Bayern Münih ile Portekiz Primeira Liga'dan Porto'yu geride bıraktı.

TARİHE GEÇMEK İSTİYOR

Mavi-beyazlılar, bu müthiş seriyi sezon sonuna kadar taşımayı başarırsa, kulüp tarihinin en özel bir rekorunu ikinci kez kırmış olacak. Erzurumspor, daha önce 1984-1985 sezonunda 2. Lig'de oynadığı 34 maçlık sezonu sadece 1 beraberlikle tamamlamış ve namağlup şampiyon olarak 1. Lig'e yükselmişti. Dadaşlar, geride kalan 13 haftada kalesinde sadece 11 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı unvanını elde ederken, rakip fileleri 23 kez havalandırdı.