CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor - Çorum FK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Bandırmaspor - Çorum FK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Msutafa Gürsel'in ekibi 17 Eylül Stadyumu'nda taraftarın gücünü de arkasına alarak puan tablosunda yerini korumak için mücadele edecek. Çorum FK ise 25 puanla yer aldığı 5. sıradan ilk 3'e yükselmeyi hedefliyor. Milli ara öncesinde oynadığı son maçında Iğdır FK'dan 3 puan alan konuk ekip, yeni bir galibiyet serisi için 2. adımı atmayı hedefliyor. Peki Bandırmaspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 11:15 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 11:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bandırmaspor - Çorum FK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Bandırmaspor - Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor, Çorum FK'yı konuk ediyor. 20 puanla 8. sırada yer alan ev sahibi takım, milli ara öncesinde 3 maçlık beraberlik serisini Boluspor karşısında aldığı 3 puanla bozdu. Çorum FK ise bu sezon gösterdiği başarılı performansla yalnızca 2 maçtan yenilgi aldı ve 25 puanla 5. sıraya yerleşti. Teknik direktör Çağdaş Çavuş'un önderliğinde yeni bir galibiyet serisi fırsatı yakalayan konuk takım, ilk 3'e yükselme yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Peki Bandırmaspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BANDIRMASPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor - Çorum FK maçı, 22 Kasım Cumartesi günü, saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek.

BANDIRMASPOR - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Çorum FK maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR - ÇORUM FK MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - D&R
Yıldız isimle ayrılık! 3 talip...
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Liderlerle bir araya gelecek
3 yılda 6 defa! Eyvah Osimhen...
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan alt üst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Norris pole pozisyonunda! Norris pole pozisyonunda! 10:42
Udinese - Bologna maçı yayın bilgisi! Udinese - Bologna maçı yayın bilgisi! 10:40
Eyüpspor - Fatih Karagümrük maçı tüm detayları! Eyüpspor - Fatih Karagümrük maçı tüm detayları! 10:35
Kayserispor - Gaziantep FK maçı detayları! Kayserispor - Gaziantep FK maçı detayları! 10:19
Geri dönecek mi? Merih Demiral... Geri dönecek mi? Merih Demiral... 10:15
Sol beke Faslı yıldız! Sol beke Faslı yıldız! 09:58
Daha Eski
Galatasaray-Gençlerbirliği maçı yayın bilgisi! Galatasaray-Gençlerbirliği maçı yayın bilgisi! 09:58
Cagliari-Genoa maçı canlı yayın bilgileri! Cagliari-Genoa maçı canlı yayın bilgileri! 09:49
3 yılda 6 defa! Eyvah Osimhen... 3 yılda 6 defa! Eyvah Osimhen... 09:43
En Nesyri krizi! Sadettin Saran... En Nesyri krizi! Sadettin Saran... 09:20
Bugünün maçları hangi kanalda? 22 Kasım Cumartesi Bugünün maçları hangi kanalda? 22 Kasım Cumartesi 07:40
Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! 01:46