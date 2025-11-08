Sivasspor - Manisa FK maçı bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de heyecan dolu 13. haftada Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Manisa FK'yı ağırlayacak. Evinde 5 maçtır kaybetmeyen ev sahibi ekip, 7 maçlık yenilmezlik serisini Ümraniyespor'a karşı 1-0 mağlup olduğu maçla kaybetti. Yeni bir seri için ilk adımı atmak isteyen ev sahibi karşısında Manisa FK ise 5 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Taner Taşkın'ın ekibi, tüm kulvarlarda oynadığı 6 maçtan 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. İşte Sivasspor - Manisa FK maçı detayları...

Sivasspor - Manisa FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Manisa FK maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da oynananacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Muhammet Ali Doğan ve Murathan Çomoğlu yapacak.

Sivasspor - Manisa FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

