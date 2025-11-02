İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI İZLE

İstanbulspor-Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta, İstanbul derbisiyle futbol heyecanını zirveye taşıyor. Bu kez sahne, İstanbulspor ile Atko Grup Pendikspor'un olacak. Ligin alt sıralarından uzaklaşmak isteyen sarı-siyahlı ekip, taraftarı önünde şeytanın bacağını kırıp galibiyet özlemine nokta koymayı hedefliyor. Öte yandan sezona güçlü bir başlangıç yapan Pendikspor, topladığı 22 puanla zirve yarışının önemli aktörlerinden biri haline geldi. Kırmızı-beyazlılar, bu zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki, İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSTANBULSPOR-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor maçı 2 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor maçı beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.