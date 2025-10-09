Sarıyer’de Yılmaz Vural dönemi sona erdi! Sadece üç maç dayanabildi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sarıyer'de sular durulmuyor. Sezona kötü bir başlangıç yapan İstanbul temsilcisi, teknik direktör değişikliğine gitti. Kulüp yönetimi, sadece üç hafta önce göreve getirilen Yılmaz Vural ile yollarını ayırma kararı aldı.

BEKLENTİLER KARŞILANAMADI

Şenol Can'ın ayrılığının ardından göreve getirilen Yılmaz Vural, Sarıyer'de beklenen çıkışı yapamadı. Tecrübeli teknik adam yönetiminde sahaya çıkan takım, aldığı sonuçlarla beklentilerin oldukça altında kaldı. Yönetim, son haftalardaki kötü performansın ardından teknik ekipte değişiklik yapma kararı aldı.

KISA SÜREN BİR MACERA

Sarıyer'in başında dört maça çıkan 72 yaşındaki çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda yalnızca bir galibiyet alabildi. Kalan üç maçtan mağlubiyetle ayrılan Vural'ın görev süresi böylece kısa sürdü.

SARIYER DİBE DEMİR ATTI

Bu sezon 1. Lig'de toplam dokuz maça çıkan Sarıyer, yalnızca bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Yedi kez sahadan mağlup ayrılan İstanbul ekibi, 4 puanla ligin 18. sırasında yer alıyor.