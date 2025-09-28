Serik Spor-Erzurumspor FK maçı canlı izle | Serik Spor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serik Spor-Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 8. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Serik Spor sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Serik Spor-Erzurumspor FK maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Serik Spor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SERİK SPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 8. haftasında oynanacak Serik Spor-Erzurumspor FK maçı 28 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

SERİK SPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendik Stadyumu'nda oynanacak Serik Spor-Erzurumspor FK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SERİK SPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI CANLI İZLE