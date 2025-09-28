CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Serik Spor-Erzurumspor FK maçı canlı izle | Serik Spor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 8. hafta maçında Serik Spor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. İki takımda kritik karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyor. Üst sıralarda yer almayı hedefleyen iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı merak ediliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Serik Spor-Erzurumspor FK maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Serik Spor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 11:19
Serik Spor-Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 8. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Serik Spor sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Serik Spor-Erzurumspor FK maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Serik Spor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SERİK SPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 8. haftasında oynanacak Serik Spor-Erzurumspor FK maçı 28 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

SERİK SPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendik Stadyumu'nda oynanacak Serik Spor-Erzurumspor FK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SERİK SPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

