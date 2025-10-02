Hedef şampiyonluk

Arca Çorum FK'nın teknik direktörü Çağdaş Çavuş, takımın başına geçeli bir hafta olmasına rağmen baskın ve ofansif bir futbol anlayışını benimsediklerini, deplasmanda Ümraniyespor maçında sergiledikleri oyunu kalan 30 maçta daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Çavuş, Manisa FK maçıyla galibiyet serisi başlatmayı ve sezonu şampiyon olarak tamamlamayı amaçladıklarını ifade ederek, taraftarlarlara keyifli maçlar izletmek istediklerini vurguladı.
Arca Çorum FK'nın teknik direktörü Çağdaş Çavuş, takımın başına geçeli bir hafta olmasına rağmen baskın ve ofansif bir futbol anlayışını benimsediklerini, deplasmanda Ümraniyespor maçında sergiledikleri oyunu kalan 30 maçta daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Çavuş, Manisa FK maçıyla galibiyet serisi başlatmayı ve sezonu şampiyon olarak tamamlamayı amaçladıklarını ifade ederek, taraftarlarlara keyifli maçlar izletmek istediklerini vurguladı.