Vural’a şok!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Pendikspor, deplasmanda Sarıyer'i 2-0 mağlup etti. Pendik ekibinin gollerini 32. dakikada Wilks ve 85. dakikada Thuram kaydetti. Trendyol 1. Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan ve teknik direktör Yılmaz Vural'la Pendikspor karşısında ilk maçına çıkan Sarıyer 4'te sıfır çekerken, Pendikspor ise son 3 maçta ikinci galibiyetini almayı başardı.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Pendikspor, deplasmanda Sarıyer'i 2-0 mağlup etti. Pendik ekibinin gollerini 32. dakikada Wilks ve 85. dakikada Thuram kaydetti. Trendyol 1. Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan ve teknik direktör Yılmaz Vural'la Pendikspor karşısında ilk maçına çıkan Sarıyer 4'te sıfır çekerken, Pendikspor ise son 3 maçta ikinci galibiyetini almayı başardı.