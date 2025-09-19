CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Atakaş Hatayspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol 1. Lig Atakaş Hatayspor-Boluspor maçı hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol 1. Lig Atakaş Hatayspor-Boluspor maçı hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu Trendyol 1. Lig’de mücadele eden iki takımın karşılaşmasını izlemek isteyen futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Hatayspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol 1. Lig Hatayspor-Boluspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar!

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 10:51 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 10:52
Atakaş Hatayspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol 1. Lig Atakaş Hatayspor-Boluspor maçı hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor-Boluspor maçı ne zaman? Bu kritik mücadele, 19 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak. Ligin heyecan dolu karşılaşmalarından biri olması beklenen maç için taraftarlar hazırlıklarını şimdiden yapmaya başladı. Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak bu mücadele, hem lig sıralamasını hem de takımların moral durumunu doğrudan etkileyecek. Peki, Atakaş Hatayspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol 1. Lig Hatayspor-Boluspor maçı hangi kanalda? İşte Hatayspor-Boluspor maçı ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

Atakaş Hatayspor-Boluspor maçı canlı takip etmek için tıklayınız.

ATAKAŞ HATAYSPOR-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele, 19 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak. Ligin heyecan dolu karşılaşmalarından biri olması beklenen maç için taraftarlar hazırlıklarını şimdiden yapmaya başladı. Hatay Yeni Stadyumu'nda sahne alacak karşılaşma, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

ATAKAŞ HATAYSPOR-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, tabii Spor 6 ve beIN Sports beIN Connect platformlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de izlenebilecek. Atakaş Hatayspor-Boluspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

ATAKAŞ HATAYSPOR-BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

6
