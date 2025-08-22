Arca Çorum FK 2-1 SMS Grup Sarıyer (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig 3. hafta açılış maçında SMS Grup Sarıyer'i 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 24. dakikada Pedrinho ve 90+8. dakikada Emeka Friday Eze'den (P) gelirken, SMS Grup Sarıyer'in tek golünü ise 82. dakikada Malaly Dembele kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Arca Çorum FK, ligdeki 3. maçından da galip ayrılarak 9 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. SMS Grup Sarıyer ise 1 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Arca Çorum FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak; SMS Grup Sarıyer ise sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.