Haberler TFF 1.Lig Arca Çorum FK 2-1 SMS Grup Sarıyer (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig 3. hafta açılış maçında Arca Çorum FK sahasında SMS Grup Sarıyer'i ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 23:57
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig 3. hafta açılış maçında SMS Grup Sarıyer'i 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 24. dakikada Pedrinho ve 90+8. dakikada Emeka Friday Eze'den (P) gelirken, SMS Grup Sarıyer'in tek golünü ise 82. dakikada Malaly Dembele kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Arca Çorum FK, ligdeki 3. maçından da galip ayrılarak 9 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. SMS Grup Sarıyer ise 1 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Arca Çorum FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak; SMS Grup Sarıyer ise sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.

