Sakaryaspor-Iğdır FK maçı canlı izle | Sakaryaspor-Alagöz Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Sakaryaspor, sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak. Sezona beraberlikle başlayan Sakarya ekibi, taraftarı önünde ilk zaferini elde ederek puanını 4'e çıkarmanın peşinde. Öte yandan, ilk hafta sahadan galibiyetle ayrılan Iğdır temsilcisi, zorlu deplasmandan galibiyet çıkararak lige hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Peki, Sakaryaspor-Alagöz Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAKARYASPOR-IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak Sakaryaspor-Alagöz Iğdır FK maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

SAKARYASPOR-IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Sakaryaspor-Alagöz Iğdır FK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

