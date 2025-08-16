Adana Demirspor-Çorum FK maçı canlı izle | Adana Demirspor-Arca Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Adana Demirspor, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Sezona beraberlikle başlayan Adana ekibi, taraftarı önünde ilk galibiyetini elde ederek puanını 4'e çıkarmanın peşinde. Öte yandan, ilk hafta sahadan galibiyetle ayrılan Çorum temsilcisi, zorlu deplasmandan galibiyetle çıkararak lige hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Peki, Adana Demirspor-Arca Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Arca Çorum FK maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Aktepe Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor-Arca Çorum FK maçı beIN Sports MAX 2 ve Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

