TFF 1.Lig Adana Demirspor-Çorum FK maçı canlı izle | Adana Demirspor-Arca Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor-Çorum FK maçı canlı izle | Adana Demirspor-Arca Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında Adana Demirspor ile Çorum FK karşı karşıya gelecek. İlk hafta karşılaşmasında berabere kalan Adana temsilcisi, sahasında ilk galibiyetini almayı amaçlıyor. Yeni sezona galibiyetle başlayan Çorum ekibi ise zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Adana Demirspor-Çorum FK maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Adana Demirspor-Arca Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 12:30
Adana Demirspor-Çorum FK maçı canlı izle | Adana Demirspor-Arca Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor-Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Adana Demirspor, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Sezona beraberlikle başlayan Adana ekibi, taraftarı önünde ilk galibiyetini elde ederek puanını 4'e çıkarmanın peşinde. Öte yandan, ilk hafta sahadan galibiyetle ayrılan Çorum temsilcisi, zorlu deplasmandan galibiyetle çıkararak lige hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Peki, Adana Demirspor-Arca Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Arca Çorum FK maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Aktepe Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor-Arca Çorum FK maçı beIN Sports MAX 2 ve Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR-ÇORUM FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

