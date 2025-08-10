CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Zafer Dadaş'ın

Zafer Dadaş'ın

Erzurumspor, sahasında konuk ettiği Sivasspor’u ikinci yarıda Benhur Keser’in attığı iki golle yenip sezona galibiyetle başladı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Zafer Dadaş'ın

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK, Sivasspor ile sahasında konuk etti. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzumspor 2-0 kazandı. İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan mücadelede Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 55 ve 66. dakikalarda Benhur Keser kaydetti.

LÖMENER ANILDI

Mavi-beyazlı ekip, sahaya geçen hafta vefat eden Dadaşlar grubu tribün lideri Zafer Lömenler'in anısına "Seni unutmayacağız" pankartıyla çıktı. Bu sonuçla Erzurumspor, sezona 3 puanla başladı. Yiğido ise puansız başladı. Erzurumspor, haftaya Amed'e konuk olacak. Sivasspor ise Bodrum FK'yi sahasında ağırlayacak.

