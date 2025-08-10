Zafer Dadaş'ın

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK, Sivasspor ile sahasında konuk etti. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzumspor 2-0 kazandı. İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan mücadelede Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 55 ve 66. dakikalarda Benhur Keser kaydetti.

LÖMENER ANILDI

Mavi-beyazlı ekip, sahaya geçen hafta vefat eden Dadaşlar grubu tribün lideri Zafer Lömenler'in anısına "Seni unutmayacağız" pankartıyla çıktı. Bu sonuçla Erzurumspor, sezona 3 puanla başladı. Yiğido ise puansız başladı. Erzurumspor, haftaya Amed'e konuk olacak. Sivasspor ise Bodrum FK'yi sahasında ağırlayacak.