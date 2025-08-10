Zafer Dadaş'ın

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK, Sivasspor ile sahasında konuk etti. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzumspor 2-0 kazandı. İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan mücadelede Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 55 ve 66. dakikalarda Benhur Keser kaydetti.
LÖMENER ANILDI
Mavi-beyazlı ekip, sahaya geçen hafta vefat eden Dadaşlar grubu tribün lideri Zafer Lömenler'in anısına "Seni unutmayacağız" pankartıyla çıktı. Bu sonuçla Erzurumspor, sezona 3 puanla başladı. Yiğido ise puansız başladı. Erzurumspor, haftaya Amed'e konuk olacak. Sivasspor ise Bodrum FK'yi sahasında ağırlayacak.