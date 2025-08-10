Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Bandırmaspor, evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Alpaslan Şen düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Bandırmaspor- Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BANDIRMASPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

