Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu, ilk hafta maçında Bandırmaspor ile Sakaryaspor karşılaşacak. Ligde iddialı bir başlangıç hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 09:19
Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Bandırmaspor - Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Bandırmaspor, evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Alpaslan Şen düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Bandırmaspor- Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BANDIRMASPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Keçiörengücü maçı 10 Ağustos Pazar günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

