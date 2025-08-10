Bandırmaspor 1-1 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor, Sakaryaspor'u ağırladı. Lige galibiyet ile başlamak isteyen takımlar, birer puana razı geldi.
36. dakikada Gael Kakuta ile golü bulan Sakaryaspor, devre arasına 1-0 önde girdi.
İkinci yarının 56. dakikasında Caner Erkin, gördüğü kırmızı kart sonucu konuk ekibi 10 kişi bıraktı.
Bandırmaspor'un beraberlik golü ise dakika 75'te Wilson Samake'den geldi.
10 dakika kayıp zaman işaret edilen maçta başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlik ile bitti.