Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor 1-1 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Bandırmaspor 1-1 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol 1. Lig'in açılış haftasında Bandırmaspor ile Sakaryaspor yenişemedi. İşte 1-1 sonuçlanan maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 18:32 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 18:51
Bandırmaspor 1-1 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor, Sakaryaspor'u ağırladı. Lige galibiyet ile başlamak isteyen takımlar, birer puana razı geldi.

36. dakikada Gael Kakuta ile golü bulan Sakaryaspor, devre arasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarının 56. dakikasında Caner Erkin, gördüğü kırmızı kart sonucu konuk ekibi 10 kişi bıraktı.

Bandırmaspor'un beraberlik golü ise dakika 75'te Wilson Samake'den geldi.

10 dakika kayıp zaman işaret edilen maçta başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlik ile bitti.

