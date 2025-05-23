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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor'da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz görevinden ayrıldı!

İstanbulspor'da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz görevinden ayrıldı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Uğur Okulları İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 19:27
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İstanbulspor'da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz görevinden ayrıldı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Uğur Okulları İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Osman Zeki Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu bir veda değil, sarı-siyah ailemin ihtiyacı olduğunu düşündüğüm enerji ve motivasyon değişimi için yeni bir adımdır. İstanbulspor ailesiyle birlikte geçirdiğim tüm bu süreç boyunca, öncelikle sarsılmaz desteğini her zaman yanımda hissettiğim kıymetli büyüğüm ve başkanım Sayın Ecmel Faik Sarıalioğlu'na ve tüm İstanbulspor ailesine şükranlarımı sunarım. Bu sezon sıklıkla söylediğim gibi, İstanbulspor için artık her şey daha iyi olacaktır. Ve bu tarihi arma, nefes aldığım müddetçe kalbimin en özel yerinde kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan İstanbulspor, play-off birinci turunda konuk ettiği Boluspor'a 2-1 yenilerek elenmişti.

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