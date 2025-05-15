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Haberler TFF 1.Lig Trendyol 1. Lig'de play-off ikinci tur maç programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de play-off ikinci tur maç programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de play-off ikinci tur maç programı belli oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 23:17
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Trendyol 1. Lig'de play-off ikinci tur maç programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de play-off ikinci tur maç programı belli oldu.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ikinci turda Teksüt Bandırmaspor ile Geosis Boluspor karşı karşıya gelecek.

İlk maç, 19 Mayıs'ta normal sezonu daha alt basamakta (7) bitiren Boluspor'un ev sahipliğinde oynanacak. Rövanş ise 23 Mayıs'ta Bandırmaspor'un (5) sahasında yapılacak.

Tur atlayan takım, finalde Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.

1. Lig play-off ikinci tur maç programı şöyle:

19 Mayıs Pazartesi:

20.00 Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

23 Mayıs Cuma:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Geosis Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

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