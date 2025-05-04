Erzurumspor FK 2-0 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Erzurumspor FK, cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Benny'den seken top ile orta alanda buluşan Giovanni Crociata ceza sahası önünden sert şutunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada Oğuz Yıldırım'ın ortasında Poyraz Yıldırım sert ve dündün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Müsabakanın hakemi VAR'dan gelen uyarı ile gol öncesi Giovanni Crociata'ye faul yapıldığı tespit ederek golü iptal etti.

46. dakikada Giovanni Crociata'nın ara pasında topla buluşan Eren Tozlu sol çaprazdan yaptığı bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

90. dakikada sağ kanatta Odise Roshi'ye sportmenlik dışı müdahale sonrası Barış Ekincier kırmızı kartla oyun dışında kaldı.