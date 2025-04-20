Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 35. hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Central Hospital Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor maçı 20 Nisan Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE
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