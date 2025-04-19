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Haberler TFF 1.Lig Bakan Bak'tan Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'a tebrik

Bakan Bak'tan Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor'u tebrik etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 23:32 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 23:41
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Bakan Bak'tan Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor'u tebrik etti.

Bakan Bak, Trendyol 1. Lig'de bitime 4 maç kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor'u yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol 1. Lig'de bitime 4 maç kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. 16 yıl sonra Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Kocaselispor'a başarılar diliyorum."

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