Yeni Malatyaspor 1-3 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, henüz 3. dakikada golü buldu. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Umut'un şutunu kaleci Akın sektirince, pozisyonu iyi takip eden Enes Savucu takımını öne geçirdi: 1-0

Bandırmaspor'un bu gole cevabı gecikmedi. 8. dakikada Messaoudi, Umut'un müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalınca hakem Melih Aldemir penaltı noktasını gösterdi. 10. dakikada topun başına geçen tecrübeli golcü Paixao, topu kalecinin sağından ağlara yollayarak skora denge getirdi: 1-1

İlk yarının uzatma dakikalarında konuk ekip bir kez daha sahneye çıktı. 45+2. dakikada Ndongala'nın ara pasıyla ceza sahasında buluşan Messaoudi, sert bir vuruşla Bandırmaspor'u öne geçirdi: 1-2

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Bandırmaspor, 80. dakikada farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Rahmetullah'ın kale önüne gönderdiği ortayı Diony, bekletmeden tamamlayarak maçın skorunu belirledi: 1-3