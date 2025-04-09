Siltaş Yapı Pendikspor 2-1 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Pendikspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Cephas'ın sağ taraftan ceza sahasına ortasına arka direkte iyi yükselen Kwabena, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1
18. dakikada Del Valle, sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Mesut Özdemir'in kafa vuruşunda yerden seken top uzak köşeden filelere gitti. 1-1
34. dakikada Kitsiou'nun pasında Denic ceza sahası içi sağ çaprazında topu kontrol etti. Denic'in bekletmeden arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Eze, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
85. dakikada Kwabena'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Mert Çetin penaltı noktası üzerinde kafayı vurdu, kaleci Emre topu çizgiden çıkardı.