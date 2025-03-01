Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor 1-4 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Yeni Malatyaspor 1'inci ligin 27'nci haftasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 4-1 mağlup oldu.

7'nci dakikada Şanlıurfaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Wriedt'in kafa ile dokunduğu top Muscat'ın önünde kaldı. Muscat yumuşak bir dokunuşla takımının ilk golünü kaydetti. 1-0

22'nci dakikada Ahmet Yazar'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Ogundu, Şanlıurfaspor'un 2'inci golünü kaydetti. 2-0

38'inci dakikada ilk golün asistini yapan Wriedt'in ayağından kazandığı golle Şanlıurfaspor 3'üncü golü buldu. 3-0

79'uncu dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içerisinde Sambou'dan seken topa dokunan Çağrı Giritlioğlu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-1

82'nci dakikada Kerem Altunışık'ın pasında topla buluşan Halil Atçı Yeni Malatyaspor'un tek golünü kaydetti. 4-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor sahasında Şanlıurfaspor'a 4-1 mağlup oldu.

Şanlıurfaspor puanını 33 yaptı.

Yeni Malatayspor ise -21 puanda kaldı.