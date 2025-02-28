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Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği-Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği-Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 27. hafta maçları ile devam ediyor. Gençlerbirliği ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Bu sezon oynadığı 26 maçta 44 puan toplayan ev sahibi takım 4. sırada bulunuyor. Deplasman takımı ise 33 puanla 16. sırada yer alıyor. Her iki takım da kritik maçı kazanarak hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği-Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 12:33 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 12:34
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Gençlerbirliği-Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği-Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 27. hafta maçında Gençlerbirliği ile Manisa FK kozlarını paylaşacak. Bu sezon oynadığı 26 maçta 44 puan toplayan ev sahibi takım 4. sırada bulunuyor. Deplasman takımı ise 33 puanla 16. sırada yer alıyor. İki takım da sahaya 3 puan için çıkacak. Kritik karşılaşmayı kazanan takım hedeflerine bir adım daha yaklaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği-Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Manisa FK maçı 28 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Manisa FK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE

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