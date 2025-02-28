Gençlerbirliği-Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği-Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 27. hafta maçında Gençlerbirliği ile Manisa FK kozlarını paylaşacak. Bu sezon oynadığı 26 maçta 44 puan toplayan ev sahibi takım 4. sırada bulunuyor. Deplasman takımı ise 33 puanla 16. sırada yer alıyor. İki takım da sahaya 3 puan için çıkacak. Kritik karşılaşmayı kazanan takım hedeflerine bir adım daha yaklaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği-Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Manisa FK maçı 28 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Manisa FK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋