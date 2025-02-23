Ümraniyespor 0-0 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Ümraniyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Davut Dakul Çelik düdük çaldı. Davut Dakul Çelik'in yardımcılıklarını ise Ramazan Ufuk Avdaş ve Enes Biroğlu üstlendi. Yoğun kar yağışı altında oynanan maçta gol olmadı ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Ümraniyespor 37 puana yükselirken, Sakaryaspor ise puanını 35 yaptı.

Öte yandan maçın 68'inci dakikasında hakem Davut Dakul Çelik, yoğun kar yağışı nedeniyle maçı 3'üncü kez durdurdu. Takımlar ile hakemler soyunma odasına giderken, yoğun kar yağışının etkisini azaltması ve saha çizgilerinin belirlenmesiyle 15 dakikalık aranın ardından mücadele devam etti.