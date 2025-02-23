  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor 0-0 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ümraniyespor 0-0 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ümraniyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu mücadele 0-0'lık golsüz beraberlikle tamamlandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 21:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ümraniyespor 0-0 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Ümraniyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Davut Dakul Çelik düdük çaldı. Davut Dakul Çelik'in yardımcılıklarını ise Ramazan Ufuk Avdaş ve Enes Biroğlu üstlendi. Yoğun kar yağışı altında oynanan maçta gol olmadı ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Ümraniyespor 37 puana yükselirken, Sakaryaspor ise puanını 35 yaptı.

Öte yandan maçın 68'inci dakikasında hakem Davut Dakul Çelik, yoğun kar yağışı nedeniyle maçı 3'üncü kez durdurdu. Takımlar ile hakemler soyunma odasına giderken, yoğun kar yağışının etkisini azaltması ve saha çizgilerinin belirlenmesiyle 15 dakikalık aranın ardından mücadele devam etti.

F.Bahçe'nin Rangers maçı için tarafsız saha iddiası!
F.Bahçe'de endişe veren transfer gelişmesi!
DİĞER
Özcan Deniz'den şok açıklama: Ölümle tehdit ediliyorum! Abisi için uzaklaştırma kararı aldırdı
Başkan Erdoğan'dan AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde önemli açıklamalar
Trabzonspor evinde kazandı!
Skrtel'den Milan Skriniar itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin Rangers maçı için tarafsız saha iddiası! F.Bahçe'nin Rangers maçı için tarafsız saha iddiası! 22:18
Bayern Münih doludizgin! Bayern Münih doludizgin! 22:17
Ümraniye'de kar çok! Gol yok Ümraniye'de kar çok! Gol yok 21:51
Dev maçta kazanan Liverpool! Dev maçta kazanan Liverpool! 21:43
Şenol Güneş'ten yeni transferler için açıklama! Şenol Güneş'ten yeni transferler için açıklama! 21:33
R.Madrid sahasında galip! R.Madrid sahasında galip! 20:29
Daha Eski
Skrtel'den Milan Skriniar itirafı! Skrtel'den Milan Skriniar itirafı! 20:08
Trabzonspor evinde kazandı! Trabzonspor evinde kazandı! 18:26
Güneş: Mazeret sunmak doğru değil Güneş: Mazeret sunmak doğru değil 18:18
Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu! Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu! 17:24
Papara Park'ta kar temizleme çalışmaları sürüyor Papara Park'ta kar temizleme çalışmaları sürüyor 16:59
Napoli deplasmanda yara aldı! Napoli deplasmanda yara aldı! 16:44