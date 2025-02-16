Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 25. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

IĞDIR FK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı 16 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6'da canlı olarak yayınlanacak.

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