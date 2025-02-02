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Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor 2-1 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ümraniyespor 2-1 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 16:20
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Ümraniyespor 2-1 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Ümraniyespor bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

6. dakikada Saponara'nın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde sağ çaprazda bulunan Rotariu'nun gelişene vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1

21. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Benny'nin ceza yayının hemen gerisinden vuruşunda top barajdan geri geldi. Hakem Oğuzhan Aksu, elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

23. dakikada penaltıyı kullanan Benny'nin vuruşunda kaleci Ertaç üzerine gelen topu kontrol etti.

25. dakikada Bardhi'nin pasında topla buluşan Benny, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda yakın köşeden topu ağlara gönderdi. 1-1

48. dakikada Benny'nin ceza sahası dışı sol taraftan vuruşunda ceza sahası içinde Soukou'nun dokunduğu top ağlara gitti. 2-1

54. dakikada Soukou'nun pasında Serkan Göksu'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Ertaç, uzak köşeye gelen meşin yuvarlağı çeldi.

85. dakikada Benny'nin pasında Soukou'nun ceza sahası içi sağ çaprazda yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı son anda yakın köşeden kornere çeldi.

90. dakikada Owusu Kwabena'nın Burak'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gösteren hakem Oğuzhan Aksu, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izledi ve oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

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