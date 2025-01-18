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Haberler TFF 1.Lig Ahlatcı Çorum FK 3-1 Central Hospital Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Ahlatcı Çorum FK 3-1 Central Hospital Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ahlatcı Çorum FK sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 21:28
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Ahlatcı Çorum FK 3-1 Central Hospital Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Tunahan Ergül, 47. dakikada Geraldo ve 82. dakikada Thomas Verheydt kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 70. dakikada Burak Öksüz'den geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Ahlatcı Çorum FK, 32 puanla 5. sırada yer aldı, Central Hospital Ümraniyespor ise 26 puanda kaldı ve 13. sırada yer aldı.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Solwie Energy Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak, Central Hospital Ümraniyespor ise sahasında Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

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