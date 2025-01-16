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Haberler TFF 1.Lig Manisa'dan Dino bombası

Manisa'dan Dino bombası

Trendyol 1. Lig’de orta sıralarda yer alan ve play-off hattını zorlamayı hedefleyen Manisa FK, Göztepe’nin eski stoperi Dino Arslanagic için şartlarını zorluyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Manisa'dan Dino bombası

Savunmaya takviye yapmayı planlayan Ege temsilcisinin hedefindeki isim belli oldu. Yönünü Avustralya'ya çeviren Manisa FK, bir dönem Türkiye'de Göztepe forması da giyen Dino Arslanagic'i kadrosuna katmak istiyor. Geçtiğimiz sezon başında İzmir ekibinden ayrılan 31 yaşındaki futbolcu Suudi ekibi Al-Riyadh'a transfer oldu. Burada 1 sezonda 25 maça çıkan Belçikalı, 1.827 dakikada 1 asistlik skor katkısı sağladı.

BU SEZON 8 MAÇA ÇIKTI

Suudi ekibinde geçirdiği bir sezonun ardından Macarthur'a imza atan deneyimli futbolcu, Avustralya'da 4 ay geçirdi. Bu sezon 8 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 639 dakika süre alırken, 3 maçta kadroya, 1 maçta da oyuna giremedi. Göztepe'de geçirdiği iki sezonda 66 maçta sahaya çıkan deneyimli futbolcu, 4 gol ve 1 asist ile kariyerinin en skorer dönemlerinden birisini geçirdi.

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