Bandırma eriyor

Trendyol 1. Lig'de 18. hafta mücadelesinde lig ikincisi Bandırmaspor, Manisa FK'ya evinde 3-2 kaybetti. Zirve yarışında bir hasar daha alan bordo-beyazlı ekibin 12 maçlık yenilmezlik serisi bitti. Mustafa Gürsel ve takımı ayrıca ligde üst üste 3. maçında kazanamadı. Son olark 7 Aralık'ta Iğdır önünde galibiyet gelmişti. Manisa FK ise son derece kritik bir 3 puan elde etti. Siyahbeyazlılar ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

İLK YARIDA GOL ŞOV

İlk yarıda 3-0 öne geçen Manisa FK'nın golleri 15'te Oğuz, 29'da Diallo ve 38'de Muhammed Enes'den geldi. İkinci yarıda açılan konuk ekip Bandırmaspor, 67'de Paulinho ve 70'te Paixao'nun arka arkaya golleriyle umutlansa da puan almaya yetmedi. Bu sonuçla beraber Manisa FK ligde puanını 26'ya taşıyarak play-off hattı için iddiasını bir kez daha gösterdi. Bandırmaspor ise son 3 maçta 2 beraberlik 1 yenilgi alarak 33 puanla 2. sırada kaldı.

BÜYÜK SEVİNÇ

Manisa FK'da Bandırmaspor galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşandı. Siyah-beyazlı futbolcular maç sonrası soyunma odasında 3 puanı kutladı.

12 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Bandırmaspor, Manisa FK karşısında aldığı yenilgiyle zirve yarışında hasar aldı. Bordo-beyazlıların 12 maçlık yenilmezlik serisi de Manisa FK önünde sona erdi. Ligde son 2 maçını berabere bitiren Bandırmaspor, dünkü yenilgiyle galibiyet hasretini de 3 maça çıkardı