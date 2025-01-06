  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig Bandırma eriyor

Bandırma eriyor

Manisa FK’ya evinde mağlup olan Bandırmaspor, ilk 2 yolunda önemli bir kayıp aldı. Mustafa Gürsel ve ekibi, lider Kocaelispor’la puan farkının 5’e yükselmesiyle büyük bir üzüntü yaşadı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bandırma eriyor

Trendyol 1. Lig'de 18. hafta mücadelesinde lig ikincisi Bandırmaspor, Manisa FK'ya evinde 3-2 kaybetti. Zirve yarışında bir hasar daha alan bordo-beyazlı ekibin 12 maçlık yenilmezlik serisi bitti. Mustafa Gürsel ve takımı ayrıca ligde üst üste 3. maçında kazanamadı. Son olark 7 Aralık'ta Iğdır önünde galibiyet gelmişti. Manisa FK ise son derece kritik bir 3 puan elde etti. Siyahbeyazlılar ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

İLK YARIDA GOL ŞOV

İlk yarıda 3-0 öne geçen Manisa FK'nın golleri 15'te Oğuz, 29'da Diallo ve 38'de Muhammed Enes'den geldi. İkinci yarıda açılan konuk ekip Bandırmaspor, 67'de Paulinho ve 70'te Paixao'nun arka arkaya golleriyle umutlansa da puan almaya yetmedi. Bu sonuçla beraber Manisa FK ligde puanını 26'ya taşıyarak play-off hattı için iddiasını bir kez daha gösterdi. Bandırmaspor ise son 3 maçta 2 beraberlik 1 yenilgi alarak 33 puanla 2. sırada kaldı.

BÜYÜK SEVİNÇ

Manisa FK'da Bandırmaspor galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşandı. Siyah-beyazlı futbolcular maç sonrası soyunma odasında 3 puanı kutladı.

12 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Bandırmaspor, Manisa FK karşısında aldığı yenilgiyle zirve yarışında hasar aldı. Bordo-beyazlıların 12 maçlık yenilmezlik serisi de Manisa FK önünde sona erdi. Ligde son 2 maçını berabere bitiren Bandırmaspor, dünkü yenilgiyle galibiyet hasretini de 3 maça çıkardı

Sane'den G.Saray kararı
G.Saraylı efsaneden İlkay müjdesi!
DİĞER
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI: Milletler Ligi (VNL) Türkiye voleybol maçları ne zaman, hangi tarihte?
2025'in ilk Kabinesi! En düşük emekli maaşına ek zam olacak mı? Memura refah payı gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan'da
Ahmet Çakar: Futbolu bilmeden...
G.Saray'a Lyon'dan Mikautadze yanıtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 6 Ocak Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 6 Ocak Pazartesi 07:20
Başkent derbisinde kazanan Roma! Başkent derbisinde kazanan Roma! 01:07
Başkent derbisinde kazanan AS Roma Başkent derbisinde kazanan AS Roma 01:07
G.Saray'dan F.Bahçe'ye yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye yanıt! 01:03
G.Saray'dan F.Bahçe'ye yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye yanıt! 00:52
Mourinho:Puan farkının sebebi... Mourinho:Puan farkının sebebi... 00:37
Daha Eski
F.Bahçe'den G.Saray'a sert sözler! F.Bahçe'den G.Saray'a sert sözler! 00:37
Sane'den G.Saray kararı Sane'den G.Saray kararı 00:37
F.Bahçe En-Nesyri'nin golleriyle kazandı F.Bahçe En-Nesyri'nin golleriyle kazandı 00:37
Kadıköy'de penaltı kararı! Kadıköy'de penaltı kararı! 00:37
Fenerbahçe tribünlerinde "yönetim istifa" sesleri Fenerbahçe tribünlerinde "yönetim istifa" sesleri 00:37
İşte güncel puan durumu! İşte güncel puan durumu! 00:37