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Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor 2-1 Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sakaryaspor 2-1 Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-1 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 23:49
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Sakaryaspor 2-1 Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Sakaryaspor ile boluspor karşı karşıya geldi.

Sakarya, evinde oynadığı mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

İŞTE MAÇTAN DETAYLAR:

11. dakikada topla buluşan Mendy'nin ceza sahası içinde vurduğu şutta meşin yuvarlak, kalecide kaldı.

33. dakikada Mukairu'nun pasında topla buluşan Avramovski'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

44. dakikada Sakaryaspor atağında orta sahadan atılan pası karşılayan Mendy, topu ağlara gönderdi. 1-1

47. dakikada Sakaryaspor atağında ceza sahası içine açılan ortaya vuruş yapan Mendy, topu ağlarla buluşturdu. 2-1

Hakemler: Ali Şansalan, Gökmen Baltacı, Egemen Savran

Sakaryaspor: Szumski, Volkan Egri, Salih Dursun, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Simon, Rayane, Andrade, Emre Demir (Totre dk. 29), Mendy (Dylan dk. 75), Mustafa Pektemek (Alparslan Demir dk. 81)

Yedekler: İsmail Çipe, Yusuf Aklan, Murat Cem Akpınar, Oğuzhan Çapar, Özgür Çoban, Ali Uğurhan Uğurlu, Yusuf Sefa Karakuzu,

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen(Işık Kaan Arslan dk. 90), Oğuz Kağan Güçtekin(Lameira dk. 72), Berk Yıldız, Jefferson (İlhami Siraçhan Nas dk. 59), Mukaıru (Khouma dk. 59), Naby, Danıel, Enes Alıç, Fethi Özer, Hüsamettin Yener (Eren Aydın dk. 59)

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Camara, İshak Karaoğul, Vusal Iskandarlı, Anıl Koç

Teknik Direktör: Arif Ufuk Kahraman

Goller: Daniel (dk. 33) (Boluspor), Mendy (dk. 44 ve dk. 47) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Simon (Sakaryaspor), Ali Ülgen, Jefferson, Daniel, İlhami Siraçhan Nas (Boluspor)

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