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Orhan Ovacıklı 7 dikişle oynadı
1. Lig'in 8. haftasında Erzurumspor, Boluspor ile karşı karşıya geldi. Maçın 7. dakikasında aldığı darbeyle dizinde açılma olan ve ilk yarının bitimine kadar oyuna devam eden Orhan Ovacıklı'ya devre arasında mavibeyazlıların sağlık ekibi tarafından 7 dikiş atıldı ve ikinci yarıya büyük bir fedakarlıkla devam etti. Tecrübeli defans oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini ileten Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Ovacıklı'nın fedakar davranışı için teşekkür etti.
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