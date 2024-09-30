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Haberler TFF 1.Lig

Sakarya’ya şok

Geçen hafta Ankaragücü’ne kaybeden Tatangalar, bu kez İstanbul ekibine takıldı. Soukou (2) ve Atalay’ın gollerine karşılık Mustafa’nın sayısı yetmedi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Sakarya’ya şok

Sakaryaspor'un ligdeki kötü gidişi devam ediyor. Geride kalan 6 haftada sorunlarla boğuşan ve sadece 1 galibiyet alabilen yeşil-siyahlılar, Ümraniyespor'a da mağlup oldu. Sakarya Atatürk Stadı'ndaki bakım nedeniyle Ankara Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk golü 14'te Soukou'dan geldi. Yıldız oyuncu, 30'da devrenin skorunu belirledi: 2-0.

ATALAY FİŞİ ÇEKTİ

İkinci yarının hemen başında 48. dakikada Mustafa Pektemek'in golü Sakaryaspor'u umutlandırdı. Fakat 90+5'te sahne alan Atalay Babacan son sözü söyledi. 3-1'lik sonuçla üst üste ikinci galibiyetini elde eden Ümraniyespor, 13 puana yükseldi. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü'ne takılan ve kötü gidişini durduramayan Sakaryaspor ise 7 hafta sonunda 7 puanda kaldı.

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