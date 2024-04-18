Trendyol 1. Lig'de 32. hafta heyecanı! İşte maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacak.
1. Lig'in 32. haftasında karşılaşmaların tamamı, 28 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
Maçların programı şu şekilde:
Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)
Bitexen Giresunspor-Sakaryaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor (Aktepe)
Tuzlaspor-Bodrum FK (Stadı belli değil)
Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)
Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Eyüpspor (11 Nisan)
Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)