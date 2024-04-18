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Trendyol 1. Lig'de 32. hafta heyecanı! İşte maç programı

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta mücadelelerinin programı belli oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 14:39
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Trendyol 1. Lig'de 32. hafta heyecanı! İşte maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacak.

1. Lig'in 32. haftasında karşılaşmaların tamamı, 28 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Maçların programı şu şekilde:

Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

Bitexen Giresunspor-Sakaryaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor (Aktepe)

Tuzlaspor-Bodrum FK (Stadı belli değil)

Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Eyüpspor (11 Nisan)

Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)

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