Kupa aşkına

Avrupa'da bir temsilcimiz daha kupaya çok yaklaştı. Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında bugün deplasmanda Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz ile karşılaşacak. Almanya'nın Chemnitz şehrinde yapılacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, NTV'den canlı yayınlanacak. Temsilcimiz, ilk karşılaşmadan avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istiyor.

DEV TÖREN İSTANBUL'DA

Dev finalin rövanşı, 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, organizasyonun yarı finalinde İtalya'nın Itelyum Varese takımını elemişti. Chemnitz ise yarı finalde İspanya temsilcisi Surne Bilbao Basket'i eleyerek finale çıktı. Bu sezon Bahçeşehir 90.3 sayı, 40.0 ribaund ve 21.4 asist ortalamasıyla oynuyor. Chemnitz ise 91.4 sayı, 40.4 ribaund ve 22.3 asist ile ortalamalarıyla mücadele ediyor.