Haberler TFF 1.Lig Kupa aşkına

Kupa aşkına

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası finalinde Almanya temsilcisi Chemnitz’e bugün saat 20.00’de konuk olacak. Rövanş 24 Nisan’da.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kupa aşkına

Avrupa'da bir temsilcimiz daha kupaya çok yaklaştı. Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında bugün deplasmanda Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz ile karşılaşacak. Almanya'nın Chemnitz şehrinde yapılacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, NTV'den canlı yayınlanacak. Temsilcimiz, ilk karşılaşmadan avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istiyor.

DEV TÖREN İSTANBUL'DA

Dev finalin rövanşı, 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, organizasyonun yarı finalinde İtalya'nın Itelyum Varese takımını elemişti. Chemnitz ise yarı finalde İspanya temsilcisi Surne Bilbao Basket'i eleyerek finale çıktı. Bu sezon Bahçeşehir 90.3 sayı, 40.0 ribaund ve 21.4 asist ortalamasıyla oynuyor. Chemnitz ise 91.4 sayı, 40.4 ribaund ve 22.3 asist ile ortalamalarıyla mücadele ediyor.

DİĞER
Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay sözler! Dev derbi için flaş hakem: Hollanda'dan özel olarak gelecek
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğretmen ataması müjdesi! Özgür Özel'in randevu talebine flaş yanıt
F.Bahçe'den flaş Batshuayi kararı!
F.Bahçe'den 10 numara bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe şampi...
Yarı finalistler belli oluyor
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi, kaçta ne zaman? Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi, kaçta ne zaman? 01:23
PSG Devler Ligi'nde yarı finalde! PSG Devler Ligi'nde yarı finalde! 00:11
Dortmund inanılmazı başardı! Dortmund inanılmazı başardı! 00:10
A. Efes Avrupa'ya veda etti! A. Efes Avrupa'ya veda etti! 00:10
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Fenerbahçe maçında... TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Fenerbahçe maçında... 00:10
Tarihin en iyi takımları açıklandı! F.Bahçe ve G.Saray... Tarihin en iyi takımları açıklandı! F.Bahçe ve G.Saray... 00:10
Daha Eski
Buruk'tan beklenmedik Aurier kararı! Buruk'tan beklenmedik Aurier kararı! 00:10
G.Saray Zaniolo'dan 2 katı para kazanacak G.Saray Zaniolo'dan 2 katı para kazanacak 00:10
Şampiyon kim olacak? İşte G.Saray ve F.Bahçe'nin kalan maçları Şampiyon kim olacak? İşte G.Saray ve F.Bahçe'nin kalan maçları 00:10
Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor! Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor! 00:10
Fırtına'dan Nijeryalı yıldıza kanca! Fırtına'dan Nijeryalı yıldıza kanca! 00:10
Arat'tan teknik direktör açıklaması! "Yüzde 50..." Arat'tan teknik direktör açıklaması! "Yüzde 50..." 00:10