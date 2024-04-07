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Arda Turan'dan şampiyonluk sözleri!

Son dakika spor haberleri... Tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan açıklamalarda bulundu. İşte Turan'ın sözleri...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 19:16
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Arda Turan'dan şampiyonluk sözleri!

Eyüpspor, Altay karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından Süper Lig'e yükseldi. Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE ARDA'NIN SÖZLERİ:

"BAZILARI ŞÜPHE İLE BAKTI"

Tarihin en güzel, en erken lige çıkışlarından, şampiyonluklarından birini yaşattılar bize. Bence Eyüpsultan semti, bazı şehirler kadar büyük. O yüzden bence bunu hak ediyor.

Sayın başkan Murat Özkaya'ya, asbaşkan Fatih Kulaksız'a çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa, asla başaramazdık. Ama en önemli teşekkür oyuncularıma. Bodrum'da elendikten sonra, onlara, "En erken şampiyonluğu kazanacağım" dediğimde birçoğu şüphe ile baktı. Ama bazıları da inandılar. Sabah 6'da kalkıp çalıştılar. Sonuna kadar hepsini gönülden tebrik ediyorum. Bundan sonra en iyi oyunumuzu sergileyemeye çalışacağız çünkü kimsenin kaderiyle oynamak istemiyoruz. En iyi halimizde sahada olmaya çalışacağız.

"ENTERESAN DUYGULAR İÇERİSİNDEYİM"

Oyuncularım, yapmak, kullanmak istediğimiz sisteme inandılar. Kolay bir şey değil. 30 yaşın üzerinde birçok oyuncu var. Her gün bana sabır gösterdiler. Ama onlara önce aile olduğumuzu söyledim. Bu birlikteliği sağlayınca başarı geldi. Artık başka bir seviyeye çıkıyoruz. Başka bir seviyede, başka türlü davranmalıyız. Oraları da oynayabilecek cesaretimiz var. Bugün bunu bütün Türkiye'ye gösterdik. Çok önemli camiaların önünde Süper Lig'e çıktık. Bence Süper Lig'e de renk katacağımızı düşünüyorum. Bize inansınlar, bize önyargıyla bakmasınlar. Biz, oyunu güzelleştirmeye bir kulübüz. Bize böyle bakarlarsa, çok sevinirim.

Kulübede şampiyon olmanın ne tür bir his olduğu sorusuna cevap veren Arda Turan, "Enteresan duygular içerisindeyim. Eşim, annem, çocuklarım burada. Daha anlamıyorum. Çok fazla stres, gerginlik o yüzden tesise gidinde anlayacağız.

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