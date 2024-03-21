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Gençlerbirliği'nde Yıldız gönderildi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sportif direktör Emrah Yıldız'la yollarını ayırdığını açıkladı. Başkent kulübü, Yıldız'ın sözleşmesinin "karşılıklı anlaşılarak" sona erdirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz Emrah Yıldız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" ifadesi kullanıldı.
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