Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği'nde Yıldız gönderildi

Gençlerbirliği'nde Yıldız gönderildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sportif direktör Emrah Yıldız'la yollarını ayırdığını açıkladı. Başkent kulübü, Yıldız'ın sözleşmesinin "karşılıklı anlaşılarak" sona erdirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz Emrah Yıldız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" ifadesi kullanıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Gençlerbirliği'nde Yıldız gönderildi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sportif direktör Emrah Yıldız'la yollarını ayırdığını açıkladı. Başkent kulübü, Yıldız'ın sözleşmesinin "karşılıklı anlaşılarak" sona erdirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz Emrah Yıldız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" ifadesi kullanıldı.
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