Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği'nde Kayode ile yollar ayrıldı

Gençlerbirliği'nde Kayode ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Nijeryalı Olarenwaju Ayobami Kayode ile yollar ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 12:44
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Gençlerbirliği'nde Kayode ile yollar ayrıldı

Başkent ekibinden yapılan açıklamada "Ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrılma talebinde bulunan Kayode ile kulübümüz arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kayode'ye verdiği emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek kariyerinde başarı dilendi.

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