Gençlerbirliği'nde Kayode ile yollar ayrıldı

Başkent ekibinden yapılan açıklamada "Ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrılma talebinde bulunan Kayode ile kulübümüz arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Kayode'ye verdiği emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek kariyerinde başarı dilendi.
Teşekkürler Olarenwaju Ayobami Kayode Ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrılma talebinde bulunan Nijeryalı futbolcumuz Olarenwaju Ayobami Kayode ile kulübümüz arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Olarenwaju Ayobami… pic.twitter.com/Qd1j4mtFWT— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) March 16, 2024