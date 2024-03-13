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Altınordu'da gözler Enis Destan'da!

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da gözler Trabzonspor forması giyen eski golcüsü Enis Destan'a çevrildi. Enis'in bir sonraki satışından yüzde 27.5 pay alma hakkı bulunan İzmir ekibi, sezon sonunda genç futbolcunun transferi durumunda büyük bir gelir elde etmeyi planlıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 12:36
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Altınordu'da gözler Enis Destan'da!

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, Trabzonspor'da forma giyen eski forveti Enis Destan'la ilgili çıkan transfer haberlerini ve genç oyuncunun performansını merakla takip ediyor. İzmir ekibinin altyapısından yetişip 2022'de 600 bin Euro bonservis ücretiyle Trabzonspor'a giden genç golcü ismi son olarak İtalya ekibi Udinese ile anıldı.

Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de 5 gol, 3 asistle oynayan 21 yaşındaki santrforu 10 Milyon Euro'nun altında satmayı düşünmediği belirtildi. Enis'in bir sonraki satışından yüzde 27.5 pay alma hakkı bulunan kırmızı-lacivertliler, sezon sonunda genç futbolcunun transferi durumunda en az 2 milyon 750 bin Euro gelir elde etmeyi planlıyor.

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